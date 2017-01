Pela primeira vez, ONU liga directamente Assad a ataques químicos

Um inquérito conjunto das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW segundo a sigla em inglês), suspeita que o Presidente sírio, Bashar al-Assad, e o seu irmão, tenham estado directamente envolvidos na utilização de armas químicas durante o conflito na Síria, avança a Reuters que teve acesso ao documento.

É a primeira vez que são referidas as ligações de Assad aos ataques químicos pelos investigadores internacionais. Os inquéritos anteriores, das mesmas organizações, identificaram apenas unidades militares sem nomear comandantes ou oficiais responsáveis pela utilização das armas.

Uma fonte ligada ao inquérito ouvida pela Reuters, nota que foi agora elaborada uma lista de pessoas que os investigadores ligam directamente ao lançamento de uma série de bombas de cloro entre 2014 e 2015. Bashar al-Assad, e o seu irmão mais novo Maher, estão nessa lista juntamente com outras altas figuras do regime. A investigação indica assim que a ordem para os ataques partiu directamente do topo.

O Governo de Assad desmentiu sempre a utilização deste tipo de armas durante as hostilidades que duram já há seis anos. A Reuters refere que tentou contactar o Presidente sírio e a sua família mas sem sucesso. Porém, um membro do Governo afirmou que as alegações não têm “base de verdade”.

Esta lista não foi tornada pública, tendo sido realizada com base num conjunto de provas compiladas pelas equipas das Nações Unidas e da OPCW na Síria e na informação de agências de informação ocidentais e regionais.

A Reuters nota que não foi possível verificar ou rever de forma independente as referidas provas.

Inquérito da ONU e da OPCW é conhecido como Mecanismo Investigativo Conjunto sendo constituído por um grupo de três especialistas independentes, apoiados por uma equipa administrativa e técnica. A investigação foi mandatada pelo próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas com o objectivo de identificar as individualidades ou organizações responsáveis pelos ataques químicos na Síria.

