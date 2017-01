Congresso americano dá primeiro passo para eliminar Obamacare

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou, nesta sexta-feira, uma medida que dá início ao fim do chamado “Obamacare”, o programa de acesso à saúde criado pela administração cessante liderada por Barack Obama. O fim deste programa é uma das prioridades do sucessor de Obama, o republicano Donald Trump, que toma posse a 20 de Janeiro.

PUB

Aprovada pelo Senado, a câmara alta do Congresso norte-americano, na quinta-feira, a medida orçamental abre caminho para a criação de legislação que irá permitir desmantelar o actual modelo de acesso a cuidados médicos desenhado pela Administração Obama.

Esta resolução, que foi aprovada com 227 votos a favor e 198 contra, indica aos membros do Congresso que construam a legislação destinada a eliminar o “Obamacare” até 27 de Janeiro. Apesar disso, alguns democratas e republicanos mostraram-se preocupados com a falta de alternativa à lei aprovada em 2010.

PUB

Foi por iniciativa do líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell que a proposta orçamental foi introduzida para debate no plenário. A manobra dos republicanos consiste em eliminar do orçamento dos departamentos estaduais – que financiam e supervisionam os programas do Obamacare – as verbas necessárias para o seu funcionamento, alegando que essa medida terá como repercussão a redução do défice orçamental.

PUB