Renault sob investigação por suspeita de manipulação de emissões

A Renault está a ser investigada pela justiça em França por alegada manipulação de dados das emissões de gases poluentes em motores diesel, informa uma fonte da procuradoria francesa, citada pela Reuters.

As acções da Renault caíram a pique, desde que foi divulgada, esta sexta-feira, a informação sobre as suspeitas de manipulação da fabricante francesa. As acções da Renault estavam a cair 2,9% por volta das 10h30 e meia-hora antes tinham sofrido a pior perda no período de um mês (4%.)

O Governo francês entregou há dois meses às autoridades judiciais um relatório de investigação realizado pela Direcção-Geral da Concorrência, Consumo e Repressão da Fraude (DGCCRF sigla em francês), que posteriormente levou a esta investigação.

A investigação judicial à Renault é conhecida um depois de a Fiat Chrysler ter sido acusada pela Agência de Protecção Ambiental dos EUA de usar um software que manipulava os testes de emissões de gases poluentes. A empresa já negou todas as acusações.

Esta polémica já não é nova. A Volkswagen esteve envolvida num escândalo de manipulação de dados sobre emissões, que rebentou em 2015, conhecido como o "dieselgate". O grupo alemão já se declarou culpado e chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA sobre o valor da multa, que ficou nos 4300 milhões de dólares (cerca de 4000 milhões de euros).

