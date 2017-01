António Costa convida primeiro-ministro indiano a visitar Portugal

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que convidou formalmente o seu homólogo indiano, Narendra Modi, para visitar Portugal, "sem data marcada", altura em que se fará um primeiro balanço sobre os resultados da sua presença na Índia.

António Costa falava aos jornalistas em Goa Velha, onde fez um balanço sobre os seus seis dias de visita de Estado à Índia. "Para que esta minha visita à Índia não fique por aqui, deixei um convite ao primeiro-ministro, Modi, para que visite Portugal. Um convite sem data para, quando as coisas tiverem concretização, podermos fazer um balanço", referiu o líder do executivo português.

António Costa adiantou que a visita do primeiro-ministro indiano ocorrerá, "naturalmente", ainda na presente legislatura. "Nessa altura faremos um balanço sobre o já realizado e poderemos lançar novas pistas para o futuro. Acho que assim ficaremos com o devido compromisso do lado português e do lado indiano para podermos concretizar tudo o que foi acordado" ao longo dos últimos dias, justificou.

Narendra Modi, de acordo com o primeiro-ministro, "mostrou grande empenho" no sentido de concretizar a sua visita a Portugal. "A senhora embaixadora da Índia disse-me que o primeiro-ministro indiano já transmitiu as instruções que havia para transmitir em relação a esta matéria", acrescentou.

