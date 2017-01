Jerónimo elogia Soares como “combatente contra ditadura”

Jerónimo de Sousa foi nesta segunda-feira ao Mosteiro dos Jerónimos prestar homenagem a Mário Soares, destacando o histórico socialista como “um combatente contra a ditadura fascista”.

“Mário Soares foi um combatente contra a ditadura fascista, defendeu presos políticos, incluindo camaradas meus, num tempo em que era difícil fazê-lo", elogiou Jerónimo de Sousa.

"Sem esquecer naturalmente e com grande franqueza as divergências profundas que tivemos" – disse o líder comunista – “este é um momento de pesar e de apresentar as condolências à família”, disse Jerónimo de Sousa, na primeira declaração pública sobre a morte de Mário Soares, que foi um parceiro dos comunistas (tendo sido inclusivamente militante do PCP nos anos 1940) no combate ao Estado Novo, mas cujos caminhos se separaram depois do 25 de Abril de 1974.

Depois de apresentar as condolências à família de Mário Soares no Mosteiro dos Jerónimos, o líder do PCP foi confrontado com as divergências de Mário Soares com o Partido Comunista. “A história não se inventa, a história acontece. Naturalmente existirão interpretações diferentes. Nós continuamos a considerar que a revolução de Abril resultou de muita luta, onde esteve em destaque o PCP e esteve Mário Soares", disse Jerónimo, acrescentando: “Costuma dizer-se que quem escreve a história são os vencedores, mas a história não se apaga. Temos a nossa própria visão da história”, disse quando confrontando com os muitos comentários ouvidos nos últimos dias de que Mário Soares esteve do lado certo da história.

Confrontado com a tese de que Soares evitou uma ditadura comunista, Jerónimo pediu depois para não desenvolver a sua resposta. “É uma tese que não acompanhamos, com base na verdade e nos factos, mas não transforme isto numa conferência de imprensa. O momento é de perda e no quadro de respeito pela morte [de Mário Soares] não desenvolvo essa resposta.”

