Guterres recorda Soares como “protagonista maior” do valor da liberdade

António Guterres, secretário-geral da ONU, deixou uma mensagem de agradecimento ao antigo Presidente da República, Mário Soares, por “tanta entrega ao país e ao Partido Socialista”.

Numa nota escrita, a seu pedido, no livro de condolências do PS, o antigo primeiro-ministro socialista diz assistir à distância “comovido” às homenagens feitas a Mário Soares, que mostram “o quão importante e quão marcante” era para o povo português. E sublinha o significado mais profundo da perda para os socialistas. “Mas é, para nós socialistas, que a saudade é mais funda porque morreu o nosso fundador, o amigo, o eterno militante número um do nosso partido, companheiro de tantas batalhas e protagonista maior do valor que nos guia – a liberdade”, escreveu, segundo fonte oficial do PS.

António Guterres agradece a Mário Soares e recorda que o seu legado é um património dos socialistas. É a “garantia de que permanecemos sempre um partido de homens e mulheres livres que saberão honrar e defender os valores da democracia aos quais, com coragem, dedicaste toda uma vida”, lê-se na nota em que o antigo líder do PS se dirige a “camaradas e amigos”.

