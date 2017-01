Trump responde a Meryl Streep: “Não me conhece, mas atacou-me”

Donald Trump esteve envolvido indirectamente num dos momentos mais falados da noite da 74.ª cerimónia dos Globos de Ouro, que não se fez só de premiações. O Presidente eleito dos Estados Unidos não tardou a responder às críticas de que foi alvo no discurso proferido por Meryl Streep, afirmando que esta é uma das actrizes “mais sobrevalorizadas de Hollywood”.

Trump fez uso do Twitter – as suas publicações polémicas nesta rede social têm causado estragos nos últimos tempos – e, em três tweets, respondeu à actriz. “A Meryl Streep, uma das actrizes mais sobrevalorizadas em Hollywood, não me conhece mas atacou-me ontem à noite nos Globos de Ouro. Ela é uma seguidora da Hillary [Clinton], que teve uma grande perda!”, pode ler-se na primeira publicação.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

No discurso, Meryl Streep referiu-se a uma situação que ocorreu em 2015 durante a campanha de Donald Trump no Estado da Carolina do Sul, quando o Presidente eleito imitou Serge Kovaleski, um jornalista com deficiência.

“Pela centésima vez, eu não gozei com nenhum jornalista (nunca faria isso)”, escreveu o Presidente eleito em resposta às acusações de Streep. “Simplesmente lhe mostrei que era ‘humilhante’ alterar radicalmente uma história que ele escreveu 16 anos anos antes para me fazer parecer mal. Apenas mais uns meios de comunicação desonestos!”, acrescentou o republicano.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Antes das publicações no Twitter, Donald Trump já tinha feito declarações por telefone ao jornal New YorkTimes, dizendo que “não estava surpreendido” com o facto de ser alvo de críticas por parte de “pessoas dos filmes liberais”.

