Imagens do Instituto Hidrográfico em calendário internacional

Três imagens do fundo do mar e de rios, cujos dados foram recolhidos pelo Instituto Hidrográfico (IH), organismo da Marinha portuguesa, vão fazer parte do calendário de 2017 de uma empresa canadiana. Duas das imagens são do fundo do rio Douro, junto a barragens, e a terceira é à volta da ilha de Santa Maria, nos Açores.

PUB

O IH submeteu as suas imagens a um concurso para um calendário de 2017 da empresa canadiana Teledyne CARIS, tal como fizeram diversas instituições e empresas de todo o mundo, refere a Marinha portuguesa em comunicado desta segunda-feira. As imagens foram depois submetidas a votação online, e três das que o IH enviou acabaram escolhidas para o calendário.

Entre outras responsabilidades, como os avisos à navegação, em Portugal, o IH é a instituição que tem de produzir as cartas náuticas dos dias de hoje. Para tal, faz levantamentos da profundidade (batimetria) do mar e dos rios, usando, por exemplo, sondadores multifeixes, instrumentos que permitem cartografar o relevo debaixo de água com grande resolução através da emissão de feixes de som.

PUB

A empresa Teledyne CARIS desenvolve software na área dos sistemas de informação geográfica – e no caso do IH, segundo o comunicado da Marinha, fornece-lhe diversas aplicações para o processamento e gestão de dados da medição da profundidade dos oceanos e rios, bem como produção e gestão de informação cartográfica. Seguem-se as imagens de calendário.

Na albufeira de Crestuma

Foto IH

Produzida com dados batimétricos obtidos na albufeira de Crestuma, no rio Douro, nesta imagem são visíveis diversas estruturas naturais e artificiais. Este levantamento do fundo da albufeira foi feito pelo IH para o projecto Douro's Inland Waterway 2020, a cargo da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. Foi usado um sondador multifeixe na recolha dos dados sobre a profundidade, que foram processados com uma aplicação da empresa canadiana.

A montante da barragem da Valeira

Foto IH

Também no rio Douro, mas agora a montante da barragem da Valeira, o IH fez outro levantamento do fundo fluvial, igualmente para o projecto Douro's Inland Waterway 2020.

À volta de Santa Maria

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto IH

Para estudar a evolução de Santa Maria com base na morfologia submarina, o IH recolheu dados batimétricos na plataforma desta ilha açoriana. Nesta imagem são visíveis diversas estruturas sedimentares, escorregamentos de lava, cones vulcânicos e afloramentos rochosos. Este levantamento foi para o projecto PlatMar, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e que tem a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa como instituição coordenadora. Avaliação de riscos, cartografia de habitats e gestão de agregados marinhos é o objectivo deste projecto. E, tal como nas outras imagens do calendário, também os dados desta foram obtidos com um sondador multifeixe e processado com uma aplicação da empresa canadiana.

PUB