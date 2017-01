Morreu o médico Daniel Serrão

O médico Daniel Serrão, especialista em anatomia patológica e bioética, morreu neste domingo, aos 88 anos, na sequência de problemas respiratórios. Estava internado no Hospital da Trofa.

Daniel Serrão nasceu em Trás-os-Montes, a 1 de Março de 1928. Terminou o curso de Medicina em 1951 e doutorou-se em 1959, com 19 valores. A partir de 1961 foi professor na Universidade do Porto, em 1969 prestou serviço no hospital militar de Luanda e tornou-se catedrático em 1971. Foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Em 2008, recebeu do então Presidente Cavaco Silva a Grã-Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada.

Há dois anos, o médico tinha sido atropleado numa passadeira do Porto, tendo ficado inconsciente e sido internado em estado grave.

