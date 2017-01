Prisão preventiva para suspeito de tentar matar ex-companheira em Grândola

O suspeito de raptar e tentar matar a ex-companheira, de 37 anos, em Grândola vai aguardar julgamento em prisão preventiva disse à Lusa a advogada oficiosa do arguido.

O homem, que foi detido na sexta-feira pela Polícia Judiciária, está acusado dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, sequestro agravado e violência doméstica, afirmou a advogada Fernanda Augusto. O arguido foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Setúbal, onde irá aguardar o desenrolar do processo.

A advogada acrescentou que o arguido foi presente este sábado ao juiz de instrução criminal, no Palácio da Justiça de Setúbal, mas não prestou declarações.

Na sexta-feira, fonte da Polícia Judiciária de Setúbal afirmou que o suspeito tentou asfixiar a ex-companheira quando se apercebeu de que a polícia estava a entrar em sua casa.

A mulher que estava desaparecida desde o início desta semana na zona de Grândola, distrito de Setúbal, foi encontrada na sexta-feira com vida, na companhia do ex-companheiro, "mas maltratada", segundo fonte da PJ.

Quando uma equipa médica do INEM a assistiu a vítima no local, a mulher estava em estado crítico. Foi transportada de imediato para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, que se recusa a prestar esclarecimentos sobre a evolução do seu estado.

