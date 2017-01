"No que era decisivo, ele foi sempre vencedor", afirma Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa convocou o país a fazer, com Mário Soares “como inspirador”, o seu último combate: "O combate pela duradoura liberdade com justiça, que é o mesmo dizer, o combate pela imortalidade do seu legado".

Numa declaração no Palácio de Belém de cerca de 15 minutos, o Presidente da República afirmou que "iremos vencer esse combate porque dele nunca desistiremos, como Mário Soares nunca desistiu de lutar por um Portugal livre, uma Europa livre, um mundo livre".

“Como toda a personalidade de eleição, conheceu a glória e o revés”, mas "no que era decisivo, ele foi sempre vencedor", afirmou o chefe de Estado. E o decisivo, disse-o ao longo de toda a intervenção, foi o seu combate de uma vida pela liberdade.

“Foi pela liberdade que se viu perseguido, preso e deportado, (…) por ela se bateu durante os anos quentes da Revolução”, lembrou Marcelo. “Mas foi sobretudo como lutador pela liberdade que se revelou determinante a criar a nossa democracia, a votar a nossa Constituição, a ver a lusofonia como comunidade de Estados soberanos e irmãos, a pedir a adesão às Comunidades Europeias e a subscrevê-la”, acrescentou.

Soares sonhava então, disse ainda Marcelo, “com uma Europa das pessoas e da solidariedade” e foi ele que “abriu a nossa diplomacia ao mundo, condenou as violações dos direitos humanos e as intolerâncias internacionais, defendeu a igualdade que permitisse a verdadeira liberdade num quadro de um socialismo democrático, lusíada, atlântico, universalista e progressista”.

Momentos de uma vida única

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou também “as imagens únicas que ninguém esquecerá” da vida de Mário Soares, a começar pela “presença corajosa ao lado de Humberto Delgado", a resistência no exílio, o regresso a Santa Apolónia, o discurso na Fonte Luminosa, o debate com Álvaro Cunhal.

"Esteve disponível para servir como primeiro-ministro em duas crises financeiras graves", recordou o Presidente da República, lembrando ainda a sua "tenacidade" no fim da primeira volta das eleições presidenciais de 1986, que acabou por vencer.

Enalteceu também o "calor irrepetível do encontro com os portugueses nas presidências abertas", "o sonho e luta por um Timor Leste independente" e a participação do fundador do PS na manifestação contra a intervenção no Iraque.

Marcelo sublinhou também a união de Soares com Maria de Jesus Barroso, "sua mulher e companheira de luta”.

A sua causa, sublinhou Marcelo, foi sempre a mesma: a liberdade.

