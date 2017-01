Portugal e Espanha estão a "trabalhar intensamente" para reunião útil sobre central de Almaraz

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse esta sexta-feira que Portugal e Espanha estão "a trabalhar intensamente" para que os ministros do Ambiente dos dois países tenham uma "reunião útil" na quinta-feira sobre a central de Almaraz.

Em declarações aos jornalistas no Palácio das Necessidades, em Lisboa, Augusto Santos Silva declarou que há "vários dias decorrem diligências diplomáticas" para se apurar se "a reunião que está marcada para o dia 12 é uma reunião com sentido útil". Esta será em Madrid.

"Evidentemente, se for uma reunião com sentido útil, Portugal participará", disse, para a seguir esclarecer: "Não ter sentido útil é reunir sobre decisões que estão tomadas. Ter sentido útil é uma reunião em que os ministros possam discutir frente-a-frente os argumentos, a razão de ser, procedimentos a adoptar, as medidas de remediação, se acaso houver."

