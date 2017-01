MNE já tem resposta sobre levantamento de imunidade de filhos do embaixador

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já recebeu resposta das autoridades iraquianas sobre o levantamento da imunidade diplomática dos filhos do embaixador.

“Essa resposta vai ser analisada e amanhã de manhã o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitirá um comunicado”, explica a tutela, numa nota informativa enviada às redacções que não revela o conteúdo da posição iraquiana. Augusto Santos Silva prestará declarações sobre o assunto aos jornalistas esta sexta-feira de manhã.

A resposta das autoridades do Iraque sobre o incidente em que os dois gémeos filhos do embaixador agrediram um rapaz português em Ponte de Sor surge a poucas horas do fim do prazo dado pelo Governo português para ser esclarecido sobre o levantamento da imunidade diplomática, única forma de os adolescentes de 17 anos serem constituídos arguidos.

O primeiro pedido de levantamento da imunidade apresentado por Portugal não foi acolhido.

A agressão teve lugar a 17 de Agosto. Rúben Cavaco teve de ser internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde chegou a estar em coma induzido. Só teve alta no início de Setembro.

