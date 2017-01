Sondagens revelam que Valls pode vencer primárias da esquerda

Manuel Valls, o ex-primeiro-ministro francês, que se demitiu há cerca de um mês para preparar a campanha para as eleições presidenciais, continua a ser o favorito à vitória da esquerda nas primárias que decorrem no fim deste mês, de acordo com uma sondagem publicada nesta quinta-feira.

Valls é tido em primeiro lugar na primeira volta a 22 de Janeiro com 43% dos votos, seguido pelo ex-ministro da Indústria Arnaud Montebourg com 25%, atirando para o terceiro lugar Benoit Hamon com 22%, relatam números avançados pela Harris Interactive para as televisões francesas, citados pela Reuters. O ex-primeiro ministro assumiria a liderança da esquerda caso derrotasse estes dois adversários na segunda volta a 29 de Janeiro, com números entre 55% e 57% dos votos, acrescenta a Reuters.

Contudo, as sondagens de opinião sobre as intenções de voto mostram que Valls tem baixas probabilidades de chegar à presidência. As sondagens apontam para um quinto lugar, sendo eliminado depois da primeira volta a 23 de Abril. François Fillon (direita) tem altas probabilidade de vencer a segunda volta, a 7 de Maio, derrotando Marine Le Pen (extrema-direita).

Estes números surgem das sondagens realizadas pela Harris Interactive entre 2 e 4 de Janeiro a 6245 pessoas, sendo que 478 do total disseram que votariam nas eleições primárias.

