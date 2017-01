Atum rabilho vendido por mais de 605 mil euros no leilão de Ano Novo em Tóquio

Um atum rabilho foi vendido esta quinta-feira por 74,2 milhões de ienes, mais de 605 mil euros, ou seja, 2857 euros o quilo, naquela que pode ser a última licitação de Ano Novo no mítico mercado de peixe de Tsukiji, uma vez que este vai mudar de instalações.

O atum, com 212 quilos, pescado em Oma, em Aomori, no norte do Japão, tem um preço equivalente a cerca de 350 mil ienes (2857 euros) por quilo, sendo a segunda licitação mais alta num leilão de Ano Novo em Tsukiji.

Pelo sexto ano consecutivo, um exemplar deste atum foi licitado pelo presidente da cadeia de restaurantes Sushizanmai, Kiyoshi Kimura.

