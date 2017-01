Na Catalunha transporta-se neve para a estância de esqui

A estância de esqui de Baqueira, nos Pirenéus catalães, está a tentar contornar a falta de precipitação com o transporte da neve dos picos mais altos para as zonas mais baixas, onde se situam a maior parte das pistas de esqui. O transporte está a ser feito por camiões e helicópteros. O objectivo é que haja entre dez e 30 centímetros de neve, de modo a fazer funcionar as telecadeiras e permitir a prática de desportos de Inverno.

As consequências da escassez de precipitação já se fazem sentir na estância de esqui da Baqueira. O diário El País escreve que os canhões de neve não são suficientes para contornar o problema. O Vale de Arán, onde se situa esta estância, não registou praticamente nenhuma precipitação durante os meses de Novembro e Dezembro. Por isso, desde o início de Dezembro que a estância de esqui está a transportar sacos de neve, com recurso a camiões e helicópteros, das vertentes da serra mais altas para as mais baixas, onde se encontram a maior parte das pistas de esqui.

En @baqueira_beret sin reparar en gastos. Si no hay nieve la traemos de donde haya. Ole!!!!!!! pic.twitter.com/mgmDqF5oZU — Javier Martín Lillo (@JaviMartinLillo) 13 de dezembro de 2016

É uma técnica usada um pouco por toda a Europa, e está a repetir-se, neste momento, em todas as estâncias afectadas pela falta de precipitação, em particular na Áustria, Suíça e Alemanha. Desde 2015 que é usada em Baqueira, o único local nos Pirenéus onde é possível fazer essa operação.

Uma porta-voz da empresa que gere as ligações ferroviárias da zona, a Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) explicou ao El País que “pelas condições das nossas estações e a sua morfologia, transportar neve de um lado para o outro não nos beneficia em nada. Quando neva, toda a estação fica coberta e quando não neva, a neve que temos acumulada nas encostas mais altas não é suficiente para enviá-la para as encostas mais baixas”.

Só em Baqueira é que se reúnem as condições necessárias para esta operação, pelas características geomorfológicas da estância: “Por ter uma extensão tão grande e pelo seu desnível, pode acontecer que em alguns pontos se acumule muita neve e noutros não”, conclui a porta-voz.

O Departamento de Território e Sustentabilidade explicou ao El País que transportar neve só é legal dentro do espaço da estância de Baqueira, que, por sua vez, não está autorizada a transportar neve de outras origens. Como medida adicional, está obrigada a pedir autorizações por cada viagem de helicóptero que realizar.

Um porta-voz da estância de esqui, em declarações ao diário espanhol, afirmou que este era um recurso pontual. Acrescentou que, neste momento, estão abertos 84 dos seus 151 quilómetros de pista.Outra solução para este problema, a médio e longo prazo, passaria pelo "cultivo de neve", algo comum noutras estâncias de esqui. Esta técnica passa pelo armazenamento da neve natural, a baixas temperaturas, para ser usada em situações de escassez como esta.

