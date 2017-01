Vietnamita foi operado para tirar tesoura esquecida no seu interior há 18 anos

Um vietnamita foi operado ao abdómen para remover uma tesoura que tinha sido deixada durante uma cirurgia há 18 anos. O homem queixava-se de dores de estômago.

Depois de ser assistido no hospital devido a um acidente de automóvel que teve no mês passado, foi detectado num ultra-som um objecto pontiagudo alojado junto ao estômago e foi preciso recorrer a um segundo exame para confirmar as suspeitas médicas. Os especialistas detectaram uma tesoura de 15 centímetros alojada no abdómen do homem, depois de lhe fazerem uma ecografia.

Ma Van Nhat, actualmente com 54 anos acredita que o objecto tenha sido deixado no seu interior durante uma operação realizada em 1998 no Hospital Geral Bac Kan, na sequência de um outro acidente de viação.

Até agora, o homem nunca tinha dado conta do sucedido à parte de algumas dores de estômago que por vezes sentia e que não passavam com comprimidos.

Segundo a BBC, o Ministério da Saúde já ordenou uma investigação aos procedimentos no Hospital Geral Ban Kan. A directora do hospital, Trinh Thi luong, informou que fará todos os possíveis para apurar o que aconteceu, apesar de os hospitais não guardarem os registos clínicos com mais de 15 anos.

