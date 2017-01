CDOS de Lisboa, Faro, Porto e Coimbra com mais de 500 ocorrências no início do ano

Os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, Faro, Porto e Coimbra registaram mais de 500 ocorrências nas primeiras oito horas após a passagem de ano, segundo dados enviados esta segunda-feira à agência Lusa.

PUB

De acordo com o balanço dos quatro CDOS, entre as 00h00 e as 08h00 de 01 de Janeiro, Lisboa registou 218 ocorrências, Faro 156, Porto 138 e Coimbra quatro.

Em Lisboa, a maioria das ocorrências (188) deveu-se a situações de emergência médica, 13 das quais originadas por agressões, enquanto as restantes foram geradas por limpeza de via e sinalização (quatro), abertura de porta com socorro (três), incêndios em detritos (três), incêndios urbanos e industriais (dois), incêndios rurais (dois), inundação por água canalizada (dois) e incêndios rurais (um).

PUB

Já o CDOS de Faro registou, entre as 00h e as 8h de domingo, um total de 156 ocorrências, a maioria das quais doenças súbitas (86), seguido de traumas (18) e intoxicações (11).

De acordo com o segundo comandante distrital do CDOS, Abel Gomes, durante aquele período registaram-se dois acidentes rodoviários no distrito de Faro – uma colisão e um despiste – sem feridos graves. "As restantes intervenções dos bombeiros verificaram-se em limpezas de vias e no apoio para abertura de portas", referiu, sublinhando que "o fim de semana foi relativamente calmo na região do Algarve".

No distrito do Porto, o Comando Distrital de Operações e Socorro recebeu 138 ocorrências, sendo a grande maioria (124) casos de "assistência em saúde". Deste total de ocorrências, de acordo com dados do CDOS enviados nesta segunda-feira à Lusa e que não incluem emergências pré-hospitalares efectuadas apenas pelos meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), resultaram 46 vítimas, 30 das quais por "intoxicação". Entre os registos por assistência em saúde, destacam-se 80 ocorrências por doença súbita, 29 por intoxicação, seis por trauma e, entre outros, duas por trabalho de parto.

Os dados do CDOS revelam também a ocorrência de cinco acidentes rodoviários, designadamente quatro despistes, que provocaram cinco vítimas, e uma colisão, com duas vítimas. Houve ainda três casos de intervenção em agressões, com três feridos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No total das 138 ocorrências verificadas no distrito do Porto, estiveram envolvidas 151 entidades, 366 meios operacionais e 160 veículos.

A avaliar pelos dados do Comandando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, as primeiras oito horas do novo ano "foram relativamente calmas". No mapa de ocorrências, há a registar três agressões em Buarcos, na Figueira da Foz, cidade que juntou milhares de pessoas para a festa de fim de ano organizada pelo município.

As situações ocorreram às 2h28, 4h25 e 6h12 e resultaram em três feridos ligeiros. Entre as 00h e as 8h, o CDOS registou ainda uma colisão rodoviária na Lousã, às 2h58, que causou também um ferido ligeiro.

PUB