Turquia: ataque a uma discoteca faz 35 mortos

Pelo menos 35 pessoas morreram no ataque à discoteca em Istambul, quando pelo menos duas pessoas vestidas de Pai Natal abriram fogo, anunciou o governador de Istambul, que disse também tratar-se de um "ataque terrorista". Segundo Vasip Sahin, para além das vítimas mortais, pelo menos 40 pessoas ficaram feridas durante os festejos de Ano Novo.

De acordo com os relatos que vão surgindo, os atacantes estavam vestidos de Pai Natal e dispararam indiscriminadamente dentro da discoteca Reina, no distrito de Ortakoy, em Istambul.

As imagens que estão a ser transmitidas pelas televisões internacionais mostram pelo menos seis ambulâncias no local e vários civis a saírem da discoteca.

No último ano e meio, a Turquia tem sido fustigada por vários ataques reivindicados pelo Daesh ou atribuídos à rebelião curda.

Segundo as agências de informação internacionais, as autoridades da Turquia já tinham aumentado o nível de segurança, com várias barreiras em locais estratégicos em Istambul e na capital, Ancara.

De acordo com a agência de notícias local, a Anadolu, 17 mil polícias tinham sido colocados de prontidão, alguns disfarçados de Pai Natal e outros como vendedores ambulantes.

"De uma maneira selvagem e implacável ele metralhou pessoas que estavam simplesmente a comemorar o Novo Ano", declarou Sahin.

De acordo com o canal de informação NTV, vária pessoas que estavam na discoteca lançaram-se ao rio Bósforo para escapar ao ataque. Segundo os media turcos, entre 700 e 800 pessoas estavam na discoteca no momento do ataque.

Vaga de ataques

A discoteca Reina está situada a poucas cetenas de metros do local onde decorreram as celebrações oficiais do novo ano, nas margens do Bósforo. Uma dezena de feridos foi de imediato transportada para as urgências, ao mesmo tempo que várias ambulâncias e carros da polícia chegaram ao local. Testemunhas no local citadas pela agência Dogan afirmam ter ouvido alguém gritar palavras de ordem em árabe.

A Turquia tem sido um alvo frequente da rebelião ligada ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) ou de ataques reivindicados pelo Daesh, que já atingiram Istambul e Ancara.

Em 2016, morreram pelo menos 180 pessoas em ataques na Turquia levados a cabo pelo Estado Islâmico e por rebeldes curdos.

One of the Istanbul shooters disguised as Santa. pic.twitter.com/DfSPh8DNPk — Mahir Zeynalov (@MahirZeynalov) December 31, 2016

