Escola Secundária de Carcavelos afinal não vai fechar portas

A Escola Secundária de Carcavelos vai abrir na terça-feira, para o início do 2.º período, já com condições de segurança garantidas, disse esta sexta-feira ao PÚBLICO o seu director, Adelino Calado.

Este responsável esteve reunido na manhã desta sexta-feira no Ministério da Educação com representantes da Parque Escolar e do gabinete do ministro, tendo saído do encontro com a garantia de que os problemas que subsistem na escola serão resolvidos até ao final de mês de Janeiro e que a manutenção do edifício será garantida pela Parque Escolar.

Durante as férias escolares, Adelino Calado ameaçou que a escola, que tem quase dois mil alunos, não abriria portas para o 2.º período devido a problemas de seguranças criados pela falta de manutenção por parte da empresa pública Parque Escolar. A decisão de não abrir portas foi aprovada pelo conselho geral, o órgão máximo da escola.

Após esta ameaça, vários técnicos da Parque Escolar estiveram quase em permanência na escola para resolver os problemas mais prementes, nomeadamente a falta de iluminação e avarias do ar condicionado. O Ministério da Educação também interveio. “Estão a ser feitas todas as diligências para que o arranque do 2.º período do ano lectivo decorra com normalidade”, garantiu esta quinta-feira o gabinete de comunicação do Ministério da Educação em resposta ao PÚBLICO.

