Embaixador grego no Brasil foi morto. Mulher é a suspeita

A polícia brasileira já confirmou que o corpo carbonizado encontrado num carro, no Rio de Janeiro, pertence a Kyriakos Amiridis, o embaixador grego no Brasil, que estava desaparecido há três dias. A mulher de Amiridis foi considerada “suspeita” no caso e a sua detenção já foi pedida pelos investigadores à Justiça, avança a estação brasileira RJTV, da Globo.

PUB

A polícia do Rio de Janeiro encontrou, no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, um carro com um corpo carbonizado no seu interior, tendo confirmado agora que, de facto, este pertence a Kyriakos Amiridis, desaparecido desde a noite de segunda-feira.

Na sequência da investigação, Françoise Amiridis, a mulher do embaixador que anunciou o desaparecimento do marido na quinta-feira, foi interrogada já nesta sexta-feira — as autoridades consideram que é "suspeita", disse uma fonte citada pela AFP. Também Sérgio Gomes Moreira Filho, polícia do exército da Unidade de Polícia Pacificadora, prestou declarações sobre o desaparecimento do embaixador, na manhã desta sexta-feira. As autoridades responsáveis mantiveram o militar na esquadra.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A polícia diz que estarão envolvidos um total de quatro suspeitos no caso, sendo que Françoise Amiridis e Sérgio Gomes Moreira Filho serão amantes. A identidade dos outros dois suspeitos não foi ainda divulgada.

As autoridades suspeitam que o embaixador grego terá sido morto em casa e só depois transportado para o carro que acabou por arder e carbonizar o corpo.

Amiridis, de 59 anos, foi visto pela última vez na segunda-feira à noite, em Nova Iguaçu, nos subúrbios do Rio de Janeiro, onde se encontrava para as celebrações de Ano Novo da praia de Copacabana.

PUB