Comissão de Trabalhadores falta à cerimónia de entrega da STCP aos municípios

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que não estará presente, na próxima segunda-feira, na assinatura do contrato de gestão da empresa, que passará a ser governada pelos municípios. A CT justifica a decisão de faltar ao acto presidido pelo primeiro-ministro António Costa com o “descontentamento” com a forma como o processo foi conduzido.

No documento enviado às redacções esta sexta-feira, o órgão representativo dos trabalhadores afirma que o Governo e a Área Metropolitana do Porto – que assumirá a gestão da STCP, delegando essa função nos seis municípios servidos pela transportadora – “assumiram o compromisso de que a CT estaria presente nos grupos de trabalho a ser criados para o efeito”. Em vez disso, garante a CT, “os trabalhadores da STCP, SA não sabem absolutamente nada sobre o conteúdo e forma do referido contrato [de gestão]”. Para a comissão, “o comportamento” do actual Governo foi idêntico ao do anterior, no que se refere ao envolvimento dos trabalhadores no processo.

A CT afirma ainda que “desde o início e de forma clara se mostrou contra a passagem da gestão da STCP para as câmaras”, por entender que “não é a melhor solução para o futuro da STCP, dos trabalhadores e dos utentes”. Por isso, garante que “dentro das suas competências […] irá tomar as medidas que entender adequadas” no que considera ser “a defesa da empresa e dos seus trabalhadores”.

A assinatura do contrato de gestão da STCP, que passará a ser gerida pelos municípios do Porto (que terá a presidência), Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo, está agendada para as 17h30 da próxima segunda-feira, no Palácio da Bolsa. A cerimónia será presidida pelo primeiro-ministro António Costa e contará também com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Numa posição diametralmente oposta à da CT da STCP, a comissão política concelhia do PS Porto divulgou, também esta sexta-feira, uma moção felicitando o Governo e os municípios envolvidos no processo pelo que considera ser “um marco histórico” e um sinal de “uma profunda agenda de descentralização” a ser aplicada pelo executivo de António Costa.

