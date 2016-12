Google homenageia Charles Macintosh, químico e inventor do impermeável

A 29 de Dezembro, Charles Macintosh cumpriria 250 anos. A data é assinalada pelo Google com um doodle no seu motor de busca. O químico escocês é conhecido por ter inventado e patenteado o tecido impermeável, utilizado, posteriormente pelo exército inglês. E não, não teve nenhuma influência na criação dos computadores da Apple.

A empresa tecnológica prestou homenagem a Charles Macintosh com uma ilustração animada onde se pode ver o inventor, debaixo de chuva, a usar uma gabardina feita com a sua criação: o tecido impermeável.

Charles Macintosh nasceu em 1766, em Glasgow, e começou por trabalhar no escritório da fábrica do seu pai, mas nunca esqueceu a química, a sua verdadeira paixão. Com 20 anos despediu-se e começou as suas experiências com alcatrão e nafta, dois derivados do petróleo, que levaram a que se produzisse o primeiro tecido resistente à água.

O tecido foi criado pela união de duas camadas finas de borracha colocadas sobre a superfície de um tecido. A invenção foi patenteada em 1823 e levou, posteriormente, à criação da fábrica têxtil com o nome Mackintosh – o apelido da família, ao qual se adicionou a letra “k”. Mais tarde, fundou uma nova companhia no sector do têxtil, em colaboração com Thomas Hancock, que também já havia tentado criar um tecido resistente à água. A popularidade foi tão grande que os impermeáveis da marca Mackintosh foram adoptados pelo exército britânico para fazerem parte da farda.

Em 1823, Charles Macintosh foi convidado para integrar a Royal Society, instituição destinada à promoção do conhecimento científico, pelas suas descobertas na área da química. Morreu 20 anos mais tarde, a 25 de Julho, aos 77 anos.

