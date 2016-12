George Michael terá deixado álbuns por editar

Como já havia sucedido com David Bowie ou Prince, começa agora a especular-se sobre o material inédito de George Michael que ainda haverá para descobrir. Segundo a imprensa britânica, tudo indica que o cantor terá deixado pelo menos quatro álbuns de inéditos guardados num cofre. O músico, que morreu no dia 25 de Dezembro, nunca completou a sequela do álbum Listen Without Prejudice vol 1, embora algumas faixas que deveriam ter entrado no segundo volume tenham aparecido na compilação de beneficência Red hot + Dance.

O cantor terá também trabalhado num disco no começo dos anos 1990, Trojan Souls, que nunca foi lançado. A obra contaria com participações de nomes como Stevie Wonder, Elton John, Sade, Seal, Bryan Ferry ou Janet Jackson. Algumas faixas atribuídas ao disco foram parar ilegalmente à Internet ao longo dos anos. Segundo o Daily Mirror, outros dois álbuns quase finalizados também estarão guardados. Um deles chama-se Extended Plaything e o outro White Light, como o single lançado em 2012.

Entretanto um espectáculo de homenagem ao cantor, que deverá envolver uma série de estrelas de primeira linha, está a ser programado para 2017. A ideia foi de Esther Rantzen, fundadora da Childline, organização que apoia crianças e que o músico ajudava monetariamente em segredo. O que também já é quase certo é que os seus afilhados deverão herdar parte da sua fortuna, estimada em mais de 100 milhões de euros. Entre os outros herdeiros deverão constar, entre outros, as suas irmãs mais velhas, Melanie e Yioda, o namorado, Fadi Fawaz, e os filhos do seu primo Andros, de que também era padrinho.

