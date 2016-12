Falha nas asas pode estar na origem da queda do avião militar russo

Investigadores russos, responsáveis pelo processo de averiguação das causas da queda do avião militar russo, indicam que uma falha nas asas do aparelho possa estar na origem do desastre. As três caixas negras do avião foram encontradas nesta terça-feira, informa a agência noticiosa Interfax, citada pela Reuters.

“Comandante, estamos a descer” foram as alegadas palavras do piloto que indicava um problema nas asas, ouvidas na gravação registada por uma das caixas negras, segundo reporta o portal noticioso Life.ru, citado pela Reuters. Contudo, fontes oficiais do Ministério russo ainda não se pronunciaram sobre o conteúdo dos gravadores do aparelho.

A principal caixa negra foi encontrada junto aos destroços do avião militar russo que se despenhou no Mar Negro, no domingo. O acidente levou, entretanto, a Rússia a suspender todos os voos de aviões TU-154, modelo do aparelho que se despenhou, até serem descobertas as causas que levaram à tragédia, noticia a agência Interfax, citada pela Reuters.

O avião Tupolev-154 desapareceu dos radares dois minutos depois de ter descolado da base aérea de Sochi, na costa do Mar Negro. A tragédia vitimou as 92 pessoas a bordo, onde se encontravam os membros do famoso coro do Exército Vermelho – Alexandrov Ensemble.

