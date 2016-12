Maiores fortunas do mundo ganharam mais 237 mil milhões de dólares

Foi um ano de ganhos para as fortunas de Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, para outros nem tanto. Mas feitas as contas, os mais ricos dos mais ricos no mundo vão terminar este ano com mais 237 mil milhões de dólares (226 mil milhões de euros) do que tinham no início de 2016, calcula a Bloomberg, que nesta quarta-feira publicou o índice anual de multimilionários.

As contas têm por base o valor da riqueza acumulada a 27 de Dezembro, depois do fecho das bolsas, comparando-a com o valor do início do ano. Apesar da volatilidade nos mercados, a fortuna dos homens e mulheres mais ricos aumentou, no seu conjunto, 5,7%.

Quem liderou os ganhos foi o empresário Warren Buffet, que termina este ano com mais 11,8 mil milhões de dólares (11,3 mil milhões de euros), seguido de Bill Gates, que viu a fortuna engordar 9,8 mil milhões de dólares (9,4 mil milhões de euros).

Gates e Buffet são, respectivamente, os dois mais ricos do mundo na lista da Bloomberg, estando também no topo do que mais conseguiram fazer crescer as suas fortunas em termos absolutos. O fundador da Microsoft, que com outros empresários criou este ano um fundo de investimento para empresas que produzam energia renovável, tem uma fortuna avaliada em 91,5 mil milhões de dólares (cerca de 88 mil milhões de euros). Buffet, o segundo mais rico, rentabilizou os investimentos da Berkshire Hathaway com ganhos no sector financeiro e aéreo, tendo uma fortuna avaliada em 74,1 mil milhões de dólares (71 mil milhões de euros).

Não no pódio dos que mais ganharam, mas ainda nos primeiros lugares, estão por exemplo o presidente da Amazon, Jeff Bezos (com mais 7,5 mil milhões de dólares), o empresário russo Vladimir Lisin (com 5,5 mil milhões de dólares), o presidente do Facebook, Zuckerberg (mais 5,4 mil milhões de dólares), ou presidente da Arcelor Mittal, Lakshmi Niwas Mittal (com 4,9 mil milhões).

Estes foram os maiores ganhos absolutos. Já as maiores subidas percentuais nas fortunas foram protagonizadas por outros multimilionários, como Harold Hamm (principal conselheiro de Donald Trump para a questões energéticas), o empresário americano Jeffery Hildebrand (CEO da empresa energética Hilcorp) ou o russo Andrey Melnichenko.

Segundo a Bloomberg, as subidas registadas este ano foram globalmente lideradas por empresários americanos.

