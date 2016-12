Privados ficam com a concessão de 30 monumentos

São 30 os monumentos que vão ser concessionados a privados em 2017, uma medida que abre o património nacional ao investimento privado para que se desenvolvam projectos turísticos. Esta iniciativa integra-se no programa Revive, apresentado pelo Governo em Setembro, e visa abrir os edifícios históricos ao público, seja como hotéis, restaurantes ou museus.

PUB

A notícia é avançada pelo Diário de Notícias e pelo Jornal de Negócios, contemplando a lista completa dos 30 monumentos.

Este projecto, que tem como objectivo a valorização do património, tem em vista a recuperação de uma série de monumentos nacionais degradados e é um projecto elaborado com a colaboração dos ministérios das Finanças, Cultura e Economia, com apoio da Secretaria de Estado do Turismo liderada por Ana Mendes Godinho.

PUB

O Governo vai disponibilizar uma linha de financiamento com um fundo de 150 milhões de euros, que só ficará disponível no próximo ano no âmbito do Sistema Nacional de Garantia Mútua, sendo que este valor pretende abranger todo o projecto.

Mas os benefícios não ficam por aqui. O Jornal de Negócios avança que se os investimentos forem feitos nas regiões do interior do país, os investidores vão beneficiar de um bónus que pode chegar aos 20% da componente de apoio dada pelo Turismo de Portugal.

A concessão dos edifícios está prevista por um período entre os 30 e 50 anos, sendo que há possibilidade de renovação caso o Estado não pretenda recuperar a gestão do espaço.

Muitos dos edifícios estão em estado de ruína e ao abandono, e os espaços vão desde conventos, a fortes ou mosteiros. Os edifícios podem ser transformados em hotéis, restaurantes ou espaços de animação cultural, por exemplo. As opções são vastas, desde que a reabilitação seja feita e que o património “seja transformado em activo económico”, indica Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, citada pelo Negócios.

Cada espaço terá um caderno de encargos diferente, de forma a ajustar o edifício histórico à zona em que este se localiza, tentando preencher as lacunas em falta.

O Diário de Notícias diz ainda que na corrida às concessões não estão apenas grupos nacionais, mas também internacionais e tanto uns como outros não pertencem apenas ao sector hoteleiro. Contudo, o grupo Pestana, o Vila Galé – que já detém o Convento de São Paulo (Elvas), um dos monumentos da lista já concessionado – e o grupo Pousadas de Portugal já demonstraram interesse em alguns dos espaços, diz o DN.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, já tinha assinalado a importância do turismo e o peso que representa para as contas públicas e do próprio desenvolvimento regional. "O turismo representa em Portugal 15,3% das nossas exportações nacionais, portanto é um sector estratégico importantíssimo", destacou no I Encontro de Investidores da Diáspora.

A lista de monumentos disponíveis a concurso de concessão, que ficará disponível na página do Turismo de Portugal, foi já avançada por ambos os jornais e inclui monumentos como Castelo de Vila Nova de Cerveira (Vila Nova de Cerveira), Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo), Convento de Santo António dos Capuchos (Leiria), Forte do Guincho (Cascais), Quartel da Graça (Lisboa), Coudelaria de Ater (Alter do Chão), Quartel do Carmo (Horta, Açores) ou Forte de São Pedro (Estoril).

Em Setembro já tinha sido apresentada uma lista provisória com alguns dos edifícios a concessionar onde estava o Forte de Peniche. O Forte de Peniche terá sido retirado devido à onda de críticas que gerou por ser uma antiga prisão de opositores ao regime do Estado Novo, tendo até gerado manifestações contra a possibilidade de concessão.

PUB