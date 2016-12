Marcelo lamenta a morte de George Michael

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, publicou uma nota na página oficial da Presidência da República na Internet através da qual lamenta a morte do cantor George Michael.

“Manifesto o meu pesar pela morte de George Michael, um artista e compositor versátil e talentoso, com uma longa carreira de inequívoca qualidade”, diz a nota assinada por Marcelo Rebelo de Sousa, com data de 25 de Dezembro. A morte do cantor foi noticiada por volta das 23h.

“Tal como David Bowie e Prince, para mencionar apenas alguns que este ano nos deixaram, partiu demasiado cedo e de forma inesperada. É difícil não pensar no que George Michael nos podia ainda ter dado, mas pelo menos teremos sempre o que a vida dele nos deixou”, concluiu a mensagem do Presidente da República.

