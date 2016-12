BE: "Estamos contentes, mas não estamos satisfeitos"

O BE não discorda da prioridade dada à educação, que marcou a mensagem de Natal de António Costa, mas pede mais "investimento" para a área, uma vez que o país "gasta mais em juros da dívida do que em educação".

Na reacção à mensagem de Natal do primeiro-ministro, a eurodeputada do BE Marisa Matias, diz que "2016 provou que podia ser melhor que os anos anteriores, não apenas daquilo por aquilo que o primeiro-ministro disse, mas por aquilo que são os resultados". E nesses, a eurodeputada salientou a recuperação de 100 mil postos de trabalho, a recuperação de rendimentos e até "o défice". "Este Governo fez o que o Governo de direita não foi capaz de fazer", salientou.

Contudo, o partido quer mais. "Também é verdade que estamos contentes, mas não estamos satisfeitos. Em 2017 temos obrigação de provar que pode ser um ano melhor", reforçou.

Quanto à educação, o BE assume o empenho do primeiro-ministro em algumas medidas, lembrando por exemplo a revisão dos contratos de associação, que o Estado tem com o ensino particular em regiões onde não há escolas públicas, mas refere que “é preciso investimento. Gastamos mais em juros da dívida do que em educação", sublinhou a eurodeputada.

No final, Marisa Matias defendeu que com a precariedade é "um compromisso muito importante que o primeiro-ministro está a assumir e que deve levar às acções".

