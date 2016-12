Nove em cada dez brasileiros atribuem o seu sucesso financeiro a Deus

A quem devem os brasileiros o seu sucesso financeiro? A Deus, respondem nove em cada dez pessoas, numa sondagem publicada neste domingo e citada pela AFP.

Não são só os que afirmam ter uma religião, mas também os ateus que atribuem a Deis o seu sucesso económico. O inquérito foi feito a 2828 pessoas com mais de 16 anos, em 174 cidades do Brasil, um país com 204 milhões de habitantes. A margem de erro desta sondagem é de dois pontos.

Os inquiridos com menos escolaridades são os que mais atribeum a Deis o seu sucesso, mas também 77% dos licenciados atribuem a Deus o estado das suas finanças.

A pesquisa também mostra que o Brasil é cada vez menos católico. Desde 2014, esta religião perdeu nove milhões de seguidores (6%). Hoje, apenas 50% dos brasileiros dizem que são católicos e 22% evangélicos. Há mais de dois anos, 60% dos brasileiros declaravam-se católicos (praticantes ou não praticantes), e 74% há 25 anos. Durante dois anos, o número de "sem religião" mais do que duplicou de 6% para 14%.

