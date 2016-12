Avião militar russo despenha-se com 92 pessoas a bordo

Um avião militar russo despenhou-se neste domingo com 92 pessoas a bordo. Transportava membros do Exército Vermelho, a caminho da Síria, grande parte dos quais pertenciam a um coro militar, o Alexandrov Ensemble, que ia actuar numa festa de Ano Novo, numa base aérea.

PUB

A aeronave tinha descolado de Adler, a sul da estância de Sochi, na costa do Mar Negro. Entre os passageiros estavam também nove jornalistas. “Os destroços do avião foram encontrados a quilómetro e meio do litoral de Sochi, a uma profundidade de 50 a 70 metros”, indicou o ministério da Defesa russo.

As autoridades descartam a hipótese de um ataque terrorista ter estado na origem do sucedido. Citando uma fonte anónima, a agência noticiosa russa RIA diz que dados preliminares indicam que o avião se despenhou devido a uma avaria.

PUB

O presidente russo, que foi posto a par dos acontecimentos logo que o Tupolev desapareceu dos radares, está agora a ser informado dos resultados das buscas marítimas, explicou um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Até agora foi encontrado um corpo, que se presume que seja de uma das vítimas do acidente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As autoridades militares abriram um inquérito criminal estão já a interrogar as pessoas responsáveis pela preparação do voo, com o objectivo de saber o que correu mal.

Desde 2015 que bombardeiros russos ajudam o presidente Bashar al-Assad a combater os seus opositores na guerra civil síria. A Rússia justifica o seu envolvimento com a ameaça da disseminação da violência perpetrada por grupos radicais islâmicos.

PUB