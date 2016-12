Suspeito de Berlim ligou à irmã, semanas antes do ataque, para mostrar as luzes de Natal

Anis Amri, um tunisino de 24 anos de idade, é o principal suspeito do ataque a um mercado de Natal em Berlim que matou 12 pessoas e feriu outras dezenas. Agora, a irmã revelou que, semanas antes do incidente, Amri mostrou as luzes natalícias espalhadas pela capital germânica numa vídeochamada.

Najwa falou com o Telegraph para contar que o irmão, no passado mês de Novembro, “parou a bicicleta algures e passeou dizendo ‘deixa-me mostrar-te as luzes nas ruas que as pessoas colocam para o Natal'”, revelando ainda que, mais tarde, Anis não conseguiu encontrar a bicicleta.

Apesar das fortes suspeitas, a advogada de profissão continua a acreditar que o irmão não é o responsável pelo ataque em Berlim, e faz um apelo a que Amri se entregue à polícia seja culpado ou não.

Esta sexta-feira soube-se que que Anis Amri passou quatro anos numa prisão italiana, o que levava a imprensa do país a especular se seria mais um caso de uma radicalização de um jovem num serviço prisional.

Antes desse momento partiu de Lampedusa em 2011. Um amigo, que pediu para não ser identificado, revela também ao jornal britânico que dois barcos partiram rumo a Itália no mesmo dia. O primeiro naufragou matando todos os passageiros. O outro conseguiu chegar ao destino. E era o que transportava Amri.

Najwa conta ainda que o irmão ligava para a família todos os dias. Perguntava "sobre o tempo e o que é que eu estava a cozinhar para o jantar, e a saber como estava toda gente na vizinhança”, revela. “Ele não parecia nada radicalizado, era sempre gentil”, diz ainda a irmã do agora suspeito de ter vitimado mortalmente 12 pessoas na capital germânica.

