Alemanha: detidos dois suspeitos de planearem ataque a centro comercial

A polícia alemã prendeu, nesta sexta-feira, dois homens suspeitos de estarem a planear um ataque a um dos maiores centros comerciais da Alemanha, em Oberhausen.

A Reuters avança que os detidos de 28 e 31 anos eram irmãos oriundos do Kosovo, tendo sido interceptados pela polícia em Duisburg. Os investigadores ainda estão a tentar perceber qual era o estado de preparação deste ataque ao centro comercial, em plena época natalícia, e se haveria mais indivíduos envolvidos.

Até ao momento não se sabe se este caso estará ou não relacionado de alguma maneira com o ataque ao mercado de Natal da Breitscheidplatz, em Berlim, afirmam fontes policiais. As autoridades alemãs têm ainda em mãos a busca por Anis Amri, o tunisino suspeito do ataque com o camião em Berlim que vitimou 12 pessoas.

