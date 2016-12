Prisão preventiva para antigo médico da selecção de ginástica dos EUA

Larry Nassar, antigo médico da selecção de ginástica olímpica dos Estados Unidos, ficou na quarta-feira em prisão preventiva, sem direito a caução, por suspeitas de abuso sexual de menores.

Em Setembro, Larry Nassar tinha sido despedido da Universidade de Michigan, onde exercia a profissão, depois de emergirem acusações contra o médico.

Um juiz federal do estado do Michigan ordenou a prisão preventiva a Nassar, sem direito a caução, depois de o agente do FBI Rod Charles ter apresentado cerca de 37 mil imagens e vídeos de pornografia infantil recolhidas dos computadores do médico.

No depoimento, Rod Charles denunciou que alguns dos vídeos mostram abusos sexuais a menores perpetrados por Nassar, que tinha sido detido na semana passada e agora arrisca uma pena de prisão de até 40 anos.

Larry Nassar era médico da selecção de ginástica olímpica dos Estados Unidos, há 20 anos. Diz-se inocente perante as acusações que recaem sobre si.

Segundo a NBC News, o médico alegadamente gravou vídeos em que se vê a molestar meninas junto à piscina. O canal adianta ainda que entre as vítimas está uma medalhista olímpica. A vítima mais nova assinalada nos vídeos apreendidos pelo FBI tem seis anos.

As queixas têm-se avolumado desde que o caso chegou à comunicação social. A CNN dá conta de mais de 50 queixas desde que Nassar foi detido.

O caso que originou a detenção do médico reporta-se a factos ocorridos entre 1998 e 2005. No entanto, esta não é a primeira vez que o médico de 53 anos, casado e pai de três crianças em idade escolar é acusado de crimes desta natureza. Em 2014, o estado do Michigan recebeu uma queixa que acabou por ser arquivada, mas agora será novamente reaberto.

