Francisco Assis deve ser cabeça de lista do PS às europeias

António José Seguro e Francisco Assis estiveram reunidos esta semana para discutir de uma vez por todas a questão e o processo ficou encerrado, sem que tenha havido necessariamente um convite formal. Desde essa altura, o ex-líder da bancada parlamentar do PS remeteu-se ao silêncio, mostrando-se indisponível para qualquer contacto.

Este encontro seguiu-se a um realizado na sexta-feira da semana passada, um dia depois de António Costa e o próprio Francisco Assis terem criticado o partido pela demora na escolha do candidato.

O nome do cabeça de lista do PS às europeias de 25 de Maio deverá ser conhecido na próxima semana, mas a sua apresentação formal será apenas a 5 de Março, após o Congresso do Partido Socialista Europeu, que decorre em Roma no primeiro dia do mês.