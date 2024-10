O mundo aos olhos dos vencedores do “Isto também é comigo!”

Brendha Barbosa estava no Parlamento dos Jovens quando recebeu a notícia: “Ganhaste o concurso de opinião do PÚBLICO na Escola!” Não conseguiu esconder o entusiasmo, ainda por cima vivia dias particularmente inspiradores. À sua volta estavam alunos de escolas de todo o país a debater entre si, “expressando-se na sua voz”. E esta notícia chegou-lhe como uma validação da sua opinião. Confirmou uma ideia que já tinha: “Opinião não é só quando a pessoa de 70 anos tem uma opinião madura, nós jovens também temos uma. Eu não concordo quando as pessoas falam ‘ah, ele só tem 17 anos, não viveu’. Talvez a gente não tenha vivido aquilo que os nossos pais viveram, e a gente também está aprendendo com eles, mas também temos as nossas opiniões, que podem fazer a diferença.”

A edição de 2023-24 do “Isto também é comigo!”, concurso mensal de textos de opinião fruto de uma parceria entre o PÚBLICO na Escola e a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), foi um exemplo muito concreto disso. Os temas que surgiram mês após mês já eram próximos dos participantes. As notícias e reportagens que escolheram permitiram-lhes expandir as suas reflexões e cimentar opiniões. Fosse porque gostavam de línguas minoritárias e queriam preservá-las, porque viviam situações de xenofobia na pele, porque iam estudar para a Universidade e o preço dos quartos e das casas os assustava.

Neste ano letivo, o empurrão foi dado pelos professores, que incentivaram os alunos a acreditar neles próprios e concorrer. Mas a vontade de escrever, essa, partiu dos alunos. Era como se o que tinham para dizer tivesse encontrado finalmente um pretexto para ser posto no papel e apresentado ao mundo. Entre outubro e maio, os seus trabalhos distinguiram-se entre centenas de outros. Os seus nomes e localidades estiveram em destaque no site do PÚBLICO na Escola: Duarte Guerreiro, de Lisboa; Margarida Mateus Cruz, de Condeixa-a-Nova; Sophia Spiguel Tonietti, de Cantanhede; Angelina Tadeu, da Moita; Michele Pereira, de Vila Nova de Gaia; Lara Batista, de Viana do Castelo; Brendha Barbosa, do Cacém; Rodrigo Costa dos Santos, de Tondela.

Uns meses depois, o PÚBLICO na Escola foi ouvi-los e perceber porque é que estes assuntos lhes dizem tanto. Apenas uma vencedora não quis ser entrevistada.

Duarte Guerreiro, 12.º ano, Escola Secundária D. Pedro V (Lisboa)

Uma língua é “tão importante para a cultura portuguesa quanto um monumento”

Foto

Inglês, francês, espanhol, talvez alemão. Quando se aprende línguas na escola costumam ser estas as opções. Mas não foi o caso de Duarte Guerreiro, aluno da Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa: do 7.º ao 9.º ano aprendeu latim. Diz que sempre teve um interesse particular por “línguas que não são muito utilizadas”, e agora até está a aprender esperanto. Foi por isso que quando se cruzou com a reportagem “Mirandês: uma língua não morre enquanto andar no sentir e no falar”, no site do PÚBLICO, sentiu que tinha algo a dizer. Escreveu um texto de opinião e venceu o concurso “Isto também é comigo!” no mês de outubro de 2023.

Quem lesse o texto de Duarte podia pensar que o mirandês lhe era próximo, pela forma como defendia a sua preservação. Teria família por aquelas terras? Saberia ele próprio como escrever e falar esta língua? Seria um estudante de humanidades com um gosto particular por línguas minoritárias? Nada disso. Tem um gosto particular por línguas minoritárias, sim, mas é um estudante de Economia que quer, acima de tudo, que se valorize este património imaterial. “Num monumento com forma física, é muito mais fácil sentirmos que nos pertence. Isto é algo que não existe fisicamente, mas a verdade é que é tão importante para a cultura portuguesa quanto um monumento. E os monumentos conseguimos sentir que são nossos, mesmo não sendo da nossa terra. Com as línguas também devia ser assim”, sugere.

“Mirandês: um património a preservar na era digital” era o título do seu texto. E é no digital que Duarte acredita poder estar o segredo para se concretizar o que tanto defende: “Nos últimos anos começou a aprender-se o mirandês nas escolas daquela zona. Era interessante haver essa possibilidade noutras partes do país e, não havendo, ter meios digitais que permitissem às pessoas aprender. Mesmo que não fossem cursos com professores ou alunos, mas programas que dessem a conhecer” Uma espécie de Duolingo?, perguntamos-lhe. “Sim”, responde a rir.

Margarida Mateus Cruz, 12.º ano, Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova

“O telemóvel torna as interações mais fáceis”

Foto

Andava no quinto ano quando teve um telemóvel pela primeira vez. Lembra-se que só aconteceu porque precisava de contactar os pais quando estava na escola, na hora de irem buscá-la. Redes sociais, instalou “muito mais tarde”. A relação das crianças e adolescentes com estes espaços de convívio digitais é algo que preocupa Margarida: “Começam a ver pessoas a usar demasiados filtros e a mostrar uma vida que nem sempre é a verdadeira, e ficam a achar que aquilo é a realidade e que a vida deles também devia ser assim.”

Não é que o tempo de utilização excessivo dos telemóveis seja um tema novo, mas foi notícia em novembro do ano passado e a aluna de Condeixa-a-Nova achou que fazia sentido escrever sobre isso. O ponto de partida foi um texto de Marília Favinha para a Ímpar, no qual a professora da Universidade de Évora defendia que a escola precisava de mais encontros e diálogo, já que “as crianças e os jovens passam muito do tempo de interação com os seus pares, através do digital, mesmo quando estão próximos.”