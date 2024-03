O PÚBLICO celebra amanhã os 34 anos com a conferência “Ser mulher em liberdade”

O PÚBLICO faz amanhã 34 anos e assinalamos a data de duas formas. Com uma edição especial, em grande medida dedicada às mulheres, que poderá ler no nosso site e no jornal que vai para as bancas. A poeta Maria Teresa Horta é a nossa "directora por um dia". E ainda com uma conferência na Culturgest, em Lisboa. O pontapé de saída será dado às 9h15 pela escritora Lídia Jorge.

A autora de A Costa dos Murmúrios tem recebido inúmeros prémios e distinções – um dos mais recentes (2023) foi o Médicis, em França, com o seu livro Misericórdia. No mesmo ano, recebeu o Prémio Eduardo Lourenço, o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues e o Prémio do PEN Clube Português de narrativa. Lídia Jorge é a primeira keynote speaker.

Seguem-se três painéis de debate. “Ser mulher em liberdade” será o mote que marcará o dia todo. E para isso juntamos mulheres e homens dos mais diversos sectores para discutir o que se passa nas empresas, o que falta nas políticas, o que mudou nas famílias — e as transformações que tardam e impedem que hoje, 50 anos depois de Abril, possamos falar verdadeiramente de igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres.

No primeiro painel da conferência do PÚBLICO, marcado para as 9h40, vai discutir-se o tema “Trabalho igual, qualificações superiores, salários mais pequenos”. Em Portugal, mostram as estatísticas oficiais, as mulheres representam metade da força de trabalho. Embora mais escolarizadas, continuam a auferir salários mais baixos e têm menos oportunidades de progredir na carreira e de ocupar cargos de chefia. As convidadas para o debate são Manuela Tavares Sousa, CEO da Imperial, Sara Falcão Casaca, investigadora e presidente interina do Conselho Económico e Social, Carmo Afonso, advogada e colunista do PÚBLICO, e Manuela Doutel Haghighi, global customer success director da Microsoft.

Vários estudos também mostram que a partilha das tarefas domésticas e com os filhos continua longe do equilíbrio em Portugal. O segundo tema do dia é “Família: homens, mulheres e partilha”, e o debate, a partir das 11h, conta com Henrique Raposo, escritor e cronista do Expresso e da Renascença, a socióloga Anália Torres, que tem dirigido várias equipas de investigação sobre família, género e trabalho, a enfermeira e colunista do PÚBLICO Carmen Garcia, e Catarina Brito Ferreira, advogada da Morais Leitão.

Às 11h40 olhamos para o terceiro tema da conferência, “Educação, género e reprodução de estereótipos”. A mesa-redonda conta com a investigadora Virgínia Ferreira (que tem estudado, entre outros temas, a integração da perspectiva de género nos currículos e práticas pedagógicas), Paula Cardoso, jornalista e fundadora do projecto Afrolink, e João Jaime Pires, professor e director da Escola Secundária de Camões, em Lisboa.

A manhã fecha com a segunda keynote speaker do dia. Leonor Caldeira, jurista, Prémio Nelson Mandela 2022, atribuído pela ProPública em homenagem à “jovem geração de advogados portugueses que não desiste de lutar por uma sociedade com melhor justiça, maior responsabilidade e sem discriminações”.

Todas as intervenções e debates serão transmitidos em directo no site do PÚBLICO.

Além da conferência, o PÚBLICO organiza uma série de workshops e talks: logo pelas 8h00, um pequeno-almoço exclusivo para assinantes do PÚBLICO junta, também na Culturgest, Zita Martins, astrobióloga portuguesa, e Cláudia Azevedo, presidente executiva da Sonae, numa conversa moderada pela jornalista Bárbara Reis.

Os assinantes do PÚBLICO também podem assistir à gravação ao vivo dos podcasts Poder Público e Soundbite. Basta inscrever-se.

O workshop "Impacto da violência obstétrica na saúde das mulheres", por Mia Negrão, já está esgotado, bem como a conversa "Menino ou menina? Estereótipos nos livros para crianças", moderada pela nossa especialista em livros infantis Rita Pimenta, com Carla Oliveira (editora da Orfeu Negro), Célia Louro (editora das chancelas Lilliput e Nuvem de Letras, da Penguin Random House) e Dora Batalim (professora universitária especialista em livro infantil). Mas veja o programa completo, porque há ainda actividades a que pode assistir presencialmente. Programa e inscrições estão disponíveis em https://www.publico.pt/34anos/conferencias.​