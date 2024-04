Encontro Nacional de Jovens Jornalistas em Ponte de Lima

O Encontro Nacional de Jovens Jornalistas começa hoje a sua terceira edição em Ponte de Lima, no Alto Minho. Perto de cem jovens jornalistas de todo o país juntam-se para três dias de aprendizagem, debate e troca de experiências jornalísticas nesta iniciativa do jornal PÚBLICO e da Direcção-Geral da Educação (DGE).

Escolhido dentro do grupo de vencedores da mais recente edição do Concurso Nacional de Jornais Escolares, evento promovido pelo PÚBLICO através do projecto de educação para os media Público na Escola, o Comunica — Jornal Digital, do Agrupamento de Escolas de Freixo, é o anfitrião deste ano. O Comunica é recente, porém, duas vezes premiado, afirmando ser um jornal que “está sempre de portas abertas para quem quer escrever notícias”.

O encontro decorrerá em três pontos distintos: o Centro Educativo das Lagoas e a Quinta de Pentieiros, como locais de alojamento, e a Escola Básica de Freixo, onde as actividades do dia 10 irão ter lugar. Este ano, o evento conta com a colaboração e o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Lima e do Agrupamento de Escolas de Freixo.

Na manhã do dia 10, os participantes poderão contar com palestras sobre big data e os desafios da inteligência artificial (IA) e o contributo dos jornais escolares para o domínio dos media na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC). Poderão ainda partilhar as suas experiências como jovens jornalistas. Estas actividades realizadas na parte da manhã irão ser transmitidas em directo, por Zoom.

A tarde apresenta uma novidade: alguns dos workshops serão dinamizados por alunos do jornal escolar Comunica, em colaboração com jornalistas do PÚBLICO, focados nos tópicos dos podcasts, multimédia e escrita de notícias. Também irá realizar-se uma sessão para os professores sobre jornais escolares, que terá, pela primeira vez, a presença de docentes e alunos da escola anfitriã.

Durante as noites, a organização local planeou caminhadas nocturnas pela Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro d’Arcos, no dia 9, e uma aventura digital pelo centro histórico de Ponte de Lima, em registo jornalístico, no dia 10, passando por museus e pelo rio Lima, um dos principais recursos hídricos do local. Para esta última, a Escola Básica de Freixo está a realizar um concurso fotográfico no site do encontro.

A ideia deste encontro partiu de alunos do jornal escolar Eça News, que, na entrega dos prémios do Concurso Nacional de Jornais Escolares 2019/20, lançaram esse desafio. A Direcção-Geral da Educação e o PÚBLICO aceitaram a proposta dos jovens jornalistas.

A primeira edição decorreu na Escola Secundária Eça de Queirós em Lisboa, a 27 de Abril de 2022, e contou com a participação de cerca de 140 alunos e 40 professores, vindos de 30 escolas diferentes. A segunda foi realizada em Mafra pela revista Ponto a 3 e 4 de Maio de 2023, na Escola Secundária José Saramago.

