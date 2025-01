Quioto vai disparar taxa turística: em hotéis de topo será de 62€ por noite

Ficar alojado em Quioto, no Japão, vai ficar mais caro a partir de 2026. Valor máximo da taxa turística, dividida em novos cinco patamares consoante o preço do quarto, passa de mil para 10.000 ienes.

A cidade histórica de Quioto, antiga capital imperial do Japão, tem-se debatido com um turismo galopante nos últimos anos. Em 2018, introduziu uma taxa turística dividida em três patamares – agora quer aumentá-la exponencialmente. A partir de Março do próximo ano, passa a ter mais níveis, consoante o preço do quarto, e a taxa máxima sobe de mil para 10.000 ienes (cerca de seis e 62 euros, respectivamente).

“A fim de alcançar o equilíbrio e a harmonia entre a vida dos nossos cidadãos e o turismo, é extremamente importante que os cidadãos percebam que o turismo não é algo que está longe das nossas vidas, mas sim algo que se relaciona directamente com a riqueza das suas vidas”, afirmou o presidente da autarquia de Quioto, Koji Matsui, na terça-feira, ao anunciar o aumento do imposto. “Nesse sentido, gostaríamos de pedir não só aos cidadãos, mas também aos turistas, que suportem uma parte dos custos necessários para apoiar estas medidas. Para o efeito, vamos aumentar a taxa de alojamento”, acrescentou, citado no Japan Times.

De acordo com o sistema planeado, a taxa turística a aplicar nos alojamentos da cidade, por hóspede e por noite, vai passar a estar dividida em cinco patamares:

200 ienes (1,24€) para quartos com preços abaixo de 6.000 ienes (37,33€);

400 ienes (2,49€) para quartos entre os 6.000, inclusive, e os 20.000 ienes (37,33-124,44€);

1.000 ienes (6,22€) para estadias entre 20.000 e 50.000 ienes (124,44-311,15€);

4.000 ienes (24,89€) para quartos entre 50.000 e 100.000 ienes (311,15€-522,10€);

10.000 ienes (62,22€) para quartos acima de 100.000 ienes (622,10€).

Segundo o Ministério dos Assuntos Internos e das Comunicações, a taxa máxima será a mais elevada entre os montantes fixos impostos pelos municípios no Japão, aponta a Kyodo News.

Em 2018, a cidade tinha introduzido uma taxa turística de três níveis, entre os 200 ienes para quartos abaixo de 20.000 ienes por noite e os 1.000 ienes para os alojamentos com preços acima de 50.000 ienes. Com o novo sistema, o valor a pagar aumenta exponencialmente para quase todos os turistas que queiram ficar alojados na cidade.

Nos últimos anos, sobretudo com a reabertura das fronteiras após a pandemia de covid-19 e, em parte, com o enfraquecimento do iene, o número de turistas no Japão não tem parado de crescer – e algumas cidades começam a ver-se a braços com o excesso de turismo. Os dados mais recentes apontam para mais de 78 milhões de visitantes na região de Quioto em 2023, dos quais cerca de 15 milhões ficaram alojados na cidade.

Já em Abril, as autoridades locais tinham decidido impor regras aos turistas, incluindo proibir os visitantes de circular nas ruas privadas do bairro de Gion, mais conhecido por ser o local onde trabalham as gueixas, um dos símbolos da cultura japonesa.s

De acordo com a autarquia de Quioto, as receitas angariadas com o aumento do imposto deverão subir de 5,2 mil milhões de ienes (ano fiscal de 2023) para cerca de 12,6 mil milhões, e serão utilizadas para implementar medidas de apoio ao sector do turismo e melhorar a preparação em caso de catástrofes, tanto para os turistas como para os residentes, refere a agência de notícias japonesa.

De acordo com o ministério, até à data, 11 municípios do Japão aplicam taxa turística.