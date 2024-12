O GUIdance 2025 encontra “o outro” com Rocío Molina, Israel Galván e Silvia Gribaudi

Começa e acaba com o flamenco transfigurado dos renovadores Rocío Molina e Israel Galván, e pelo meio abre-se às contaminações vindas de diversas partidas do mundo árabe (Tunísia, Irão…) que por estes dias florescem na paisagem da dança europeia: a 14.ª edição do GUIdance — Festival Internacional de Dança Contemporânea de Guimarães quer ir ao encontro do outro, ao longo de um programa de nove espectáculos em que se incluem também novas criações das portuguesas Vera Mantero e Clara Andermatt.

