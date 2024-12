Lucy, a celebridade dos fósseis que mudou a nossa visão sobre a evolução humana

O esqueleto de Lucy, um antepassado dos humanos modernos com 3,2 milhões de anos, foi descoberto em Novembro de 1974 pelo paleoantropólogo Donald Johanson no solo arenoso de Hadar, na Etiópia.

Há cinquenta anos, a nossa compreensão sobre as origens humanas começou a mudar com a descoberta de Lucy, um parente humano com 3,2 milhões de anos, extraordinariamente completo, desenterrado do solo arenoso de Hadar, na Etiópia.