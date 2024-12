Um skatepark, um snack-bar sul-coreano e Monteverdi no Teatro Municipal do Porto 2025

Entre Janeiro e Junho do próximo ano, a 10.ª temporada do Teatro Municipal do Porto (TMP), iniciada em Setembro, prossegue com 25 espectáculos, entre os quais seis estreias absolutas e dez estreias nacionais, numa programação em que se irá assinalar o 93.º aniversário do Rivoli com quatro dias de espectáculos de entrada gratuita.

