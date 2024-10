Sónar Lisboa em 2025 com Marcel Dettmann, Nina Kraviz e Max Cooper

São as primeiras confirmações no cartaz da quarta edição do Festival Sónar Lisboa 2025, que acontecerá de 11 a 13 de Abril. Bilhetes já à venda.

Os DJ Marcel Dettmann e Nina Kraviz e o músico Max Cooper estão entre as primeiras confirmações no cartaz do festival Sónar Lisboa 2025, que acontece em Abril no Parque Eduardo VII, anunciou esta quarta-feira a organização.

A 4.ª edição do festival, que junta música, criatividade e tecnologia, está marcada para os dias 11, 12 e 13 de Abril e a lista dos primeiros 15 nomes confirmados tem "em grande destaque o techno clássico e os sons house, com o novo espectáculo ao vivo de Marcel Dettmann, My Own Shadow, os DJ sets de Anetha e Nina Kraviz e das selectors underground ISAbella e BASHKKA b2b Ogazón".

A organização destaca também, num comunicado divulgado, o "novíssimo espectáculo audiovisual de Max Cooper", os Modeselektor, Gabber Eleganza, que apresentará pela primeira vez em Portugal o The Hakke Show, Juliana Huxtable, Jennifer Cardini, Héctor Oaks, Clementaum, JASSS, NOIA e Amor Satyr & Siu Mata.

O cartaz incluirá "muito mais artistas, dando visibilidade tanto aos colectivos e editoras locais, como às estrelas internacionais, aos nomes consagrados e a actuações ousadas e experimentais".

O Sónar Lisboa 2025 congrega "dois festivais num só": o Sónar by Day, nos dias 12 e 13 de Abril, e o Sónar by Night, nos dias 11 e 12 de Abril.

No Sónar by Day as actuações dividem-se por três palcos, dois ao ar livre e um fechado, já o Sónar by Night "oferece uma experiência clubbing completa num único palco".

A organização lembra que o Sónar Lisboa "dará início à temporada Sónar de 2025, que depois levará o melhor da música electrónica ao Sónar Istambul, nos dias 9 e 10 de Maio, antes da 32.ª edição do Sónar Barcelona, nos dias 12, 13 e 14 de Junho".

Os passes para o Sónar Lisboa 2025 já estão à venda, em www.sonarlisboa.pt.

O festival Sónar realiza-se desde 1994 em Barcelona e chegou a Lisboa em 2022.