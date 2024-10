PS embrulhado no Orçamento do Estado

Afinal havia outra... linha vermelha. Além do IRS Jovem e do IRC que o secretário-geral socialista começou por traçar como linhas vermelhas impeditivas da viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) pelo PS, Pedro Nuno Santos avisou entretanto que se o Governo da Aliança Democrática incluir a privatização da TAP na proposta de lei que foi, esta quinta-feira, entregue no Parlamento, então será certo o voto contra dos socialistas. Mas não será a TAP a impedir que o OE2025 descole para a aprovação, já que a privatização não consta do documento.

