Pedro Nuno sem pressa para decidir, mas avisa já que quer TAP fora do Orçamento

Líder do PS, sem “pressa”, só anunciará decisão sobre Orçamento depois de conhecer o conteúdo. Governo propõe descida de 1 ponto no IRC e benefícios por aumento salarial e capitalização das empresas.

As duas linhas vermelhas do PS ao Orçamento do Estado (OE2025) do Governo acabam de ganhar uma terceira: se a privatização da TAP estiver prevista no documento, os socialistas votarão mesmo contra. "Há um novo secretário-geral do PS que é contra a privatização da maioria do capital (...) toda a gente sabe essa posição", disse Pedro Nuno Santos sobre si próprio. "Eu não acredito que a privatização da TAP esteja no OE. Se estiver é porque o Governo não o quer viabilizar", avisou o líder socialista em entrevista à TVI/CNN nesta quarta-feira à noite.