PS só viabiliza OE2025 sem o IRC e IRS Jovem do Governo

Há mesmo linhas vermelhas para o PS: o partido "só viabiliza um Orçamento do Estado para 2025 que não inclua, ou tenha como pressuposto, as alterações ao regime de IRS e IRC propostas pelo Governo ou qualquer modelação dessas propostas". A garantia foi deixada pelo secretário-geral do PS no encontro desta tarde com Luís Montenegro mas, na prática, são as das condições que Pedro Nuno Santos vem avisando há várias semanas, incluindo na Academia Socialista, no final de Agosto.

O líder do PS deixou também ao primeiro-ministro as medidas que o partido gostava de ver no documento, incluindo a sua proposta para baixar o IRC, que é uma alternativa à descida transversal de dois pontos percentuais como pretende o executivo.

No IRC, o PS propõe "melhorar o incentivo fiscal à valorização salarial através de um aumento de 150% para 200% da majoração dos custos com aumentos salariais superiores ao previsto em Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho" e o reforço do "incentivo à capitalização das empresas, aumentando os limiares de dedutibilidade dos aumentos de capitais próprios, e tornando estrutural a majoração de 50% que foi instituída como medida transitória no OE para 2024".

Por contraponto, Pedro Nuno Santos deixou propostas para dar outro destino aos mil milhões de euros que estariam destinados ao IRS Jovem: em habitação, pensões e SNS. Ou seja, na criação de uma dotação orçamental anual, de 500 milhões de euros, para investimento público, exclusivamente destinada à construção e reabilitação de novas habitações para a classe média, nomeadamente jovens, e de residências estudantis.

O PS quer "um aumento extraordinário de pensões de 1,25 pontos percentuais até ao valor correspondente a três vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS), abrangendo pensões até aproximadamente 1565 euros, a acrescentar ao aumento que decorrerá da aplicação da lei de actualização das pensões", que teria um custo de 270 milhões de euros.

Por último, os socialistas querem reforçar a "negociação com os médicos de um regime de exclusividade no SNS, de adesão voluntária, que seja suficientemente generoso, de forma a reter e atrair profissionais para o SNS", para o qual se reservam 200 milhões de euros.

A reunião a sós entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro durou pouco mais de uma hora: depois de os dois entrarem no palácio ainda houve tempo para as fotografias da praxe, na sala, e o líder do socialista deixou o edifício pelas 16h25.

A marcação da reunião entre os Montenegro e Pedro Nuno foi por si só quase uma novela: o encontro estaria apalavrado para a semana passada, mas as duas partes divergiam sobre o seu carácter público ou reservado. O Governo preferia que se mantivesse discreta, fora do radar da comunicação social, e o PS queria a maior publicitação possível. Por isso, não se entenderam.

Depois de o PS já ter sugerido a data desta sexta-feira, a tarde de domingo ficou marcada pela troca acesa de comunicados entre o gabinete do primeiro-ministro e a direcção do PS em que se acusavam mutuamente de indisponibilidade e falta de verdadeira vontade de negociar. E a manhã de segunda-feira veio piorar o ambiente.

Enquanto Pedro Nuno Santos, de visita às zonas afectadas pelos incêndios, defendia que não poderia haver "reuniões secretas" entre o PS e o Governo e pressionava dizendo que só não haverá orçamento se o executivo não quiser e insistindo na disponibilidade para viabilizar o documento se forem aceites medidas suas, Luís Montenegro reunia-se com Rui Rocha, da Iniciativa Liberal (primeiro), e com André Ventura, do Chega, sem que os encontros fossem publicitados por nenhuma das partes.

Mais: ainda antes de a IL ter anunciado que a reunião tinha acontecido, o gabinete do primeiro-ministro emitia uma nota de imprensa em que vincava: "Não há reuniões secretas na residência oficial do primeiro-ministro." "Há encontros com entidades e personalidades de várias áreas, incluindo líderes políticos, sobre temas de interesse nacional, que ocorrem muitas vezes com discrição e sem a presença da comunicação social", acrescentava a nota, sem qualquer outra referência ou explicação.