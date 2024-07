Obra e legado do genial guitarrista vão ser celebrados no seu centenário, em 2025. Grupo de trabalho apresentará uma proposta de programa até ao final de Setembro.

“O Carlos Paredes é o Carlos Paredes, não há outro igual.” Quem o diz é Levy Baptista, advogado, amigo e testamentário do guitarrista, coordenador de um grupo de trabalho que até ao final de Setembro tem por missão apresentar uma proposta para as comemorações do centenário de Carlos Paredes, que nasceu em Coimbra, no dia 16 de Fevereiro de 1925.