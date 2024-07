Covid-19, não há razão para alarme, nem para esquecer que ela existe

Neste episódio ouvimos Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

O número de casos e de mortes causadas pela covid-19 tem registado um aumento. Na semana passada, a Direcção-Geral da Saúde recomendou o reforço das medidas de prevenção e de controlo do vírus, após a quantidade de casos ter ultrapassado, no final de Junho, o pico do último inverno.

Todavia, os valores ainda estão abaixo do limiar do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, pelo que não são necessárias medidas obrigatórias de contenção. Mas, em contextos específicos, como lares de idosos e serviços de urgência hospitalar, o uso de máscaras continua a ser recomendado.

A vacinação é especialmente recomendada a pessoas mais vulneráveis e a próxima campanha sazonal deve começar na segunda quinzena de Setembro. Neste episódio, Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que não há razão para alarme, mas também diz que não há razão para esquecer que a doença ainda existe.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.