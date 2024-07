Covid-19: infecções aumentaram no último mês e estamos agora a atingir o pico

Portugal enfrenta um aumento no número de infecções reportadas por covid-19 e também de mortes pelo vírus. Nos primeiros sete dias de Julho, por exemplo, 72 pessoas morreram com covid-19. Há um ano tinham sido 28, de acordo com a consulta que o PÚBLICO fez aos dados publicados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Para os dois especialistas ouvidos pelo PÚBLICO, é nítido que o país enfrenta uma onda do vírus, estando, aliás, a passar o seu pico por estes dias. Mas não haverá motivo para alarme, pelo menos para a população em geral.

