Blasted Mechanism relançam Karkov (Nadabrovitchka) remisturada pelos Mogno

A poucos dias da sua actuação no NOS Alive (já no próximo sábado dia 13, dia dos Pearl Jam), os Blasted Mechanism relançam um dos seus temas mais celebrados, Karkov (Nadabrovitchka), agora remisturado pelos produtores Mogno. “Queríamos dar uma nova dimensão a Karkov (Nadabrovitchka), mantendo o espírito original, mas trazendo frescura e modernidade” diz Valdjiu, um dos fundadores da banda (juntamente com Karkov, em 1995) no comunicado que acompanha este relançamento. Ainda no mesmo texto, um dos produtores da Mogno, Bernardo Gonçalves, acrescenta: “Foi uma experiência incrível trabalhar com os Blasted Mechanism neste projecto. Conseguimos misturar as nossas influências e criar algo que é fiel ao espírito da banda, mas também novo e excitante. Uma boa continuação do trabalho que já tínhamos vindo a desenvolver com o Come with us [o mais recente single do grupo, lançado em Abril]”. Esta nova versão de Karkov (Nadabrovitchka), que aqui se estreia, estará disponível nas plataformas digitais a partir de 12 de Julho e a sua publicação integra-se nas celebrações dos 30 anos de carreira dos Blasted Mechanism, que irão culminar no dia 12 de Abril de 2025 com um grande concerto que promete, segundo os promotores, “ser uma celebração épica, reunindo fãs de várias gerações para comemorar três décadas de música inovadora e performances inesquecíveis”.